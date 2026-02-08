8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान, क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा फायदा

Laxmi Bhandar Scheme: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। लक्ष्मी भंडार योजना की राशि 3,000 रुपये महीना करने का वादा कर बीजेपी ने टीएमसी के मजबूत महिला वोट बैंक को चुनौती दी है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Feb 08, 2026

West Bengal Assembly Elections 2026, BJP women voter strategy, Laxmi Bhandar Scheme,

बीजेपी ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने टीएमसी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो इस योजना की राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रति महीने कर दिया जाएगा।

बजट में टीएमसी सरकार ने बढ़ाई राशि

बता दें कि फिलहाल राज्य सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को 1,500 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है। हाल ही में विधानसभा में पेश बजट में टीएमसी सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए यह राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये की थी। अब बीजेपी ने इस योजना को और बड़ा रूप देने का दावा किया है।

राज्य छोड़कर जा रहे लोग

बीजेपी नेता ने कहा कि प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस राशि को 3,000 रुपये करेंगे। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि यहां अवसर नहीं हैं, लोग राज्य छोड़कर जा रहे हैं। राज्य एक तरह से ‘ओल्ड एज होम’ बनता जा रहा है। न शिक्षा के लिए बजट है, न उच्च शिक्षा के लिए, और न ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर।

महिलाओं के बीच पकड़ बनाना चाहती है बीजेपी

दरअसल, बीजेपी का यह ऐलान सीधे तौर पर टीएमसी के मजबूत ग्रामीण वोट बैंक को साधने की कोशिश है। ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना टीएमसी सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने महिलाओं के बीच पार्टी को मजबूत आधार दिया है। ऐसे में बीजेपी द्वारा 3,000 रुपये की घोषणा को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे वह ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

बीजेपी को हुआ फायदा

बता दें कि हाल के विधानसभा चुनावों में जिन राज्यों में मतदान हुआ, वहां बीजेपी ने महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर राजनीतिक बढ़त हासिल की है। लाड़ली बहना, नारी सम्मान, महिला सहायता जैसी योजनाओं ने महिला मतदाताओं के बीच पार्टी की सकारात्मक छवि बनाई है।

इन योजनाओं के जरिए आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया, जिससे बीजेपी को महिला वोट बैंक का मजबूत समर्थन मिला। चुनावी नतीजों में इसका असर साफ दिखा, जहां महिलाओं की भागीदारी और समर्थन ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई।

ये भी पढ़ें

बंगाल चुनाव 2026: सीएम ममता बनर्जी को किस बात का लग रहा डर? दिल्ली तक पहुंची BJP के खिलाफ लड़ाई
राष्ट्रीय
Mamata Banerjee, TMC vs Election Commission, West Bengal Assembly Elections 2026, Special Intensive Revision SIR, Electoral Roll Revision Bengal, TMC Protest Delhi,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

08 Feb 2026 09:57 am

Hindi News / National News / बंगाल में महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान, क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.