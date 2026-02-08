बंगाल में महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान, क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा फायदा

दरअसल, बीजेपी का यह ऐलान सीधे तौर पर टीएमसी के मजबूत ग्रामीण वोट बैंक को साधने की कोशिश है। ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना टीएमसी सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने महिलाओं के बीच पार्टी को मजबूत आधार दिया है। ऐसे में बीजेपी द्वारा 3,000 रुपये की घोषणा को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे वह ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।