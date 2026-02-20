दिल्ली के ट्रैफिक जाम से परेशान हुए ब्रिटेन के पूर्व पीएम, मजाकिया लहजे में बोले- AI बहुत कुछ कर सकता है लेकिन…

अपने संबोधन के दौरान सुनक ने भारत की तकनीकी प्रगति की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि एआई के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति बनाई है। उन्होंने ये भी मजाकिया अंदाज में कहा कि एआई की दौड़ में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, खेल की दुनिया का जिक्र करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि इंग्लैंड अब भी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है।