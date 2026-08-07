विवरण : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) सार्वजनिक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। इसे पहले सर सय्यद अहमद खान ने सन् 1875 में मोहम्मद एंगलो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में शुरू किया था। मोहम्मद एंगलो-ओरिएंटल कॉलेज सन् 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। एएमयू का मुख्य कॉलेज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में स्थित है। एएमयू 467.6 एकड़ जमीन में बना हुआ है। यहां पर शिक्षा के पारंपरिक और आधुनिक शाखा में 300 से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। कैंब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया है पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। इस यूनिवर्सिटी में भारत सहित दुनिया के कई देशों के विद्यार्थी इसमें पढ़ते हैं।
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