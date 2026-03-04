खुशखबरी: 21, 26 और 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय बंद

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगामी 21 मार्च को ईद उल फितर के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों और मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में छुट्टी रहेगी। इस प्रकार लगातार दो दिनों की छुट्टी का लाभ लोगों को मिल रहा है। मार्च महीने में ही 19 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। जिसमें 26 मार्च को रामनवमी है। इस पावन अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, जबकि महीने के अंतिम दिन 31 मार्च को महावीर जयंती की छुट्टी रहेगी। 31 मार्च को भी सभी स्कूल, कॉलेज, आदि बंद रहेंगे।