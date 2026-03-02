उन्नाव में भीषण हादसा: आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रक में टक्कर, तीन की मौत 11 घायल

Agra Lucknow Expressway accident: उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में तीन बस यात्रियों की मौत हो गई और 12 यात्री घायल हैं। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस और एक्सप्रेसवे सुरक्षा टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को एंबुलेंस से सभी को जिला अस्पताल भेज दिया गया। जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि नींद आने के कारण बस चालक ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। मामला आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का है।