मुख्यमंत्री की घोषणा: public holidays में मिल रही नई छुट्टी, बैंकों, एलआईसी में आज की छुट्टी कैंसिल

Number of gazetted holidays increased: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर एक नई सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यह सार्वजनिक अवकाश इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन घोषित किया गया है। प्रमुख सचिव ने इस संबंध में सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंक का समिति, बैंक ऑफ़ बड़ौदा आंचलिक कार्यालय, हजरतगंज, भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य संबंधित विभागों को सूचना भेजी है। प्रदेश सरकार की घोषणा को देखते हुए सभी बैंकों और एलआईसी ने अलग से आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार आज आखिरी और चौथे शनिवार को बैंकों और एलआईसी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसकी जगह मुझे सरकार द्वारा घोषित की गई छुट्टी मिलेगी। ‌