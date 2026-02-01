एटीएस की बड़ी कार्रवाई: बांग्लादेशी गिरफ्तार, फर्जी आधार से स्लॉटर हाउस में कर रहा था काम

Bangladeshi arrested: उन्नाव में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसके पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसके माध्यम से वह स्लॉटरहाउस में काम कर रहा था। एटीएस की कार्रवाई से क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गई। स्थानीय थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। एटीएस की कार्रवाई चर्चा में है। एटीएस अब क्षेत्र में विदेशी नागरिकों की तलाश कर रही है। मामला दही थाना क्षेत्र का है।