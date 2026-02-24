जिला जज का आदेश: महाशिवरात्रि की जगह अब होली में मिलेगा अतिरिक्त अवकाश, विद्यालयों में भी छुट्टी

Special holiday on Holi: उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीन के न्यायालयों में पांच स्थानीय अवकाश घोषित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रविवार को पड़ने वाले सार्वजनिक का अवकाश की जगह भी अवकाश घोषित करना शेष है। ‌यह छुट्टी जनपद उच्च न्यायालय के आदेश न्यायाधीश की तरफ से घोषित किए जाते हैं। जनपद न्यायाधीश कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में दो छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं, जिनमें 15 फरवरी और 8 नवंबर शामिल हैं। उनकी जगह पर छुट्टियां घोषित की जानी शेष है, जिनमें एक छुट्टी होली के लिए दी गई है। जिला जज अनिल कुमार वर्मा-प्रथम ने यह आदेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 2 मार्च, 4 मार्च, 21 मार्च, 26 मार्च और 31 मार्च को छुट्टी रहेगी।