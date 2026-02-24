24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

जिला जज का आदेश: महाशिवरात्रि की जगह अब होली में मिलेगा अतिरिक्त अवकाश, विद्यालयों में भी छुट्टी

Another Holi holiday: उन्नाव में जिला जज ने होली के अवसर पर स्थानीय अवकाश की घोषणा की है।‌ यह अवकाश महाशिवरात्रि की छुट्टी की जगह पर दिया गया है, जो रविवार को मनाया गया था। ‌

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Feb 24, 2026

होली की छुट्टी, फोटो सोर्स- मेटा आई

फोटो सोर्स- मेटा आई

Special holiday on Holi: उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीन के न्यायालयों में पांच स्थानीय अवकाश घोषित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रविवार को पड़ने वाले सार्वजनिक का अवकाश की जगह भी अवकाश घोषित करना शेष है। ‌यह छुट्टी जनपद उच्च न्यायालय के आदेश न्यायाधीश की तरफ से घोषित किए जाते हैं। जनपद न्यायाधीश कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में दो छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं, जिनमें 15 फरवरी और 8 नवंबर शामिल हैं। उनकी जगह पर छुट्टियां घोषित की जानी शेष है, जिनमें एक छुट्टी होली के लिए दी गई है। जिला जज अनिल कुमार वर्मा-प्रथम ने यह आदेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 2 मार्च, 4 मार्च, 21 मार्च, 26 मार्च और 31 मार्च को छुट्टी रहेगी।

परिषदीय विद्यालयों में भी छुट्टी

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 2 मार्च को सोमवार को होलिका दहन होगा। 4 मार्च बुधवार को होली खेली जाएगी।‌ इसके अतिरिक्त 21 मार्च को ईद उल फितर, 26 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को गुड फ्राइडे है। उपरोक्त सभी त्योहारों में विद्यालय बंद रहेंगे। या आदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित है विद्यालय मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय पर लागू होगा।

जिला जज के हस्ताक्षर से जारी हुआ आदेश

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिला जज प्रशासनिक कार्यालय ने विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर स्थानीय अवकाश घोषित किया जाना है। इसके अतिरिक्त दो अवकाश और घोषित किए जाने शेष हैं। एक अवकाश महाशिवरात्रि की जगह दिया गया है। दरअसल महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई गई थी, जिसके कारण छुट्टी का लाभ अदालत के कर्मचारियों को नहीं मिला था।

5 मार्च को रहेगी होली की छुट्टी

प्रशासनिक कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब महाशिवरात्रि की छुट्टी की जगह 5 मार्च को होली की छुट्टी की गई है। 5 मार्च को जनपद न्यायालय, सिविल जज जूनियर डिवीजन, पुरवा, सफीपुर ग्राम न्यायालय हसनगंज, बीघापुर और बांगरमऊ स्थित सभी न्यायालय और कार्यालय बंद रहेंगे। 5 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। एक और सार्वजनिक अवकाश का लाभ (8 नवंबर) की छुट्टी का लाभ अदालत के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। जिसकी जगह एक और छुट्टी घोषित की जाएगी। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 12:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / जिला जज का आदेश: महाशिवरात्रि की जगह अब होली में मिलेगा अतिरिक्त अवकाश, विद्यालयों में भी छुट्टी

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

युवक और युवती की मालगाड़ी से कटकर दर्दनाक मौत, दोनों की शिनाख्त नहीं

उन्नाव

UP Police: जब नागिन हाइवे पर उतरे तो सपेरा आ ही जाता है…यूपी पुलिस ने वीडियो शेयर कर दिया संदेश

dancing girls
उन्नाव

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश सचिव का बड़ा बयान, बोले- अभी और खुशियां मिलेंगी

बैठक को संबोधित करते सचिव व जिला अध्यक्ष सुधाकर तिवारी, फोटो सोर्स- शिक्षा मित्र संघ
उन्नाव

उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस: कुलदीप सिंह के भाई को कोर्ट ने नहीं दी राहत, जयदीप सेंगर कल करेंगे सरेंडर

Unnao rape case,Kuldeep Singh Sengar bail,Supreme Court challenge,Delhi High Court decision,
उन्नाव

हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, भाई ने कर दी सगी बहन की हत्या, पुलिस ने किया खौफनाक खुलासा

घटना का खुलासा करते पुलिस अधीक्षक, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.