UP Police: जब नागिन हाइवे पर उतरे तो सपेरा आ ही जाता है…यूपी पुलिस ने वीडियो शेयर कर दिया संदेश

यह मामला तब तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर नागरिकों ने इस वीडियो को यूपी पुलिस को टैग करना शुरू किया। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा था, "महोदय, यह नागिन डांस कैसा है? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसी ही युवतियां हाईवे पर उतरती रहेंगी।" वहीं अन्य यूजर्स ने मांग की कि न केवल एफआइआर दर्ज हो, बल्कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट भी हमेशा के लिए बंद किए जाने चाहिए ताकि युवाओं में कानून का भय बना रहे। इन शिकायतों के बाद यूपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवतियों की पहचान की और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।