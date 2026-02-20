उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस: कुलदीप सिंह के भाई को कोर्ट ने नहीं दी राहत, जयदीप सेंगर कल करेंगे सरेंडर

Unnao Custodial Death Case Latest Update: दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सिंह सेंगर उर्फ अतुल सिंह को कल तक जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। जयदीप इस केस में कुलदीप के साथ दोषी ठहराए गए हैं और उन्हें 10 साल की सजा हुई है। वे अपनी सजा को सस्पेंड करने और अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका पर राहत नहीं दी। उनके वकील ने कहा कि जयदीप कल जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर देंगे। कोर्ट ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।