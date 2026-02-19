केडीएमए लीग अंडर-13 प्रतियोगिता: मधुमक्खियों के हमले से केसीए के वरिष्ठ अंपायर की दर्दनाक मौत

Senior Umpire Manik Gupta dies: उन्नाव में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मैच खत्म होने के बाद सभी अपने-अपने घर जा रहे थे। इसी बीच मधुमक्खियों का एक झुंड मौके पर आ गया और अंपायर, खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से खिलाड़ी और अंपायर इधर-उधर भागने लगे। किसी ने बाथरूम में घुसकर अपनी जान बचाई तो कोई अपनी गति बढ़ाकर मौके से भाग गया, लेकिन मधुमक्खियों के झुंड ने केसीए के वरिष्ठ अंपायर मानिक गुप्ता के ऊपर हमला कर दिया और वह अपने आप को नहीं बचा सके। मधुमक्खियों के हमले से वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया। कानपुर में उनकी मौत हो गई। वरिष्ठ अंपायर की मौत से खिलाड़ियों और अंपायरों में शोक की लहर दौड़ गई। घटना गंगा घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सप्रू मैदान की है।