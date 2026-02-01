13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

home_icon

उन्नाव

पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में उथल-पुथल, रात और दिन में भी चलेगी तेज हवा

IMD prediction: मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। एक से दो डिग्री का उतार-चढ़ाव बना रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। बारिश को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया गया है।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Feb 13, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

IMD weather forecast: मौसम विभाग के अनुसार मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। तापमान में भी का असर दिखाई पड़ेगा। वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही थी। जिस पर रुकावट आई है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। जिसके कारण ऊंचे आसमान पर बादल छाए रहेंगे। जिसके कारण धूप में नरमी रहेगी और रात के तापमान में वृद्धि होगी।‌ मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते अगले 7 दिनों तक तापमान लगातार बढ़ते रहने की संभावना है। लेकिन तापमान में उतार-चढ़ाव भी बना रहेगा। बारिश नहीं होगी।

उत्तर और पश्चिम दिशा की हवाएं मौसम को कर रही प्रभावित

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। इस दौरान तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में धूप में नरमी रहेगी। लेकिन रात का तापमान बढ़ने की संभावना है।

कैसा रहेगा आज रात का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार उन्नाव में आज रात का तापमान 11 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आगामी 14 फरवरी शनिवार का तापमान 12 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा। 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा 14 फरवरी, शनिवार का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में भी आसमान साफ रहेगा। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

कैसा रहेगा अगले 7 दिनों का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार रविवार 15 फरवरी का तापमान 12 से 28 डिग्री के बीच, सोमवार 16 फरवरी का तापमान 13 से 29 डिग्री के बीच, मंगलवार 17 फरवरी का तापमान 14 से 29 डिग्री के बीच, बुधवार 18 फरवरी का तापमान 15 से 28 डिग्री के बीच, गुरुवार 19 फरवरी का तापमान 15 से 28 डिग्री के बीच और शुक्रवार 20 फरवरी का तापमान 14 से 29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। ‌

13 Feb 2026 09:39 pm

13 Feb 2026 09:19 pm

