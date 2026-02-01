पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में उथल-पुथल, रात और दिन में भी चलेगी तेज हवा

IMD weather forecast: मौसम विभाग के अनुसार मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। तापमान में भी का असर दिखाई पड़ेगा। वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही थी। जिस पर रुकावट आई है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। जिसके कारण ऊंचे आसमान पर बादल छाए रहेंगे। जिसके कारण धूप में नरमी रहेगी और रात के तापमान में वृद्धि होगी।‌ मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते अगले 7 दिनों तक तापमान लगातार बढ़ते रहने की संभावना है। लेकिन तापमान में उतार-चढ़ाव भी बना रहेगा। बारिश नहीं होगी।