बंदरों ने ले ली अधेड़ की जान, दिव्यांग बेटे-बेटी का रो-रोकर बुरा हाल

Middle-aged man dies due to monkey उन्नाव में बंदरों के आतंक से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जान-माल का भी नुकसान हो रहा है। एक अधेड़ छत पर बैठा था। उसी समय बंदरों ने उस पर हमला कर दिया। डर के मारे वह चिल्ला कर भागा। उसका संतुलन बिगड़ा और वह छत से नीचे गिर गया। जोर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति छटपटा रहा है। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मृतक के एक बेटा और बेटी हैं। जिनका रोना-बिलखना भी सुनकर लोगों की आंखें भर आई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला पुरवा कोतवाली क्षेत्र का है।