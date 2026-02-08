8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

सांसद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर हमला, बोले- कांग्रेस और विपक्ष संसद को सड़क बनाना चाहती

MP Sakshi Maharaj statement about parliament incident: उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और विपक्ष पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अनुशासन की धज्जियां उड़ाई गई। यह सभी सदस्य के लायक नहीं।

less than 1 minute read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Feb 08, 2026

सांसद साक्षी महाराज, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP Sakshi Maharaj said about Rahul Gandhi and opposition: उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी संसद को सड़क बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल मोदी नहीं है, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए। सांसद साक्षी महाराज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस और विपक्ष के प्रदर्शन पर एक एजेंसी से बात कर रहे थे।

महिलाओं को आगे कर किया गया कदाचार

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पूरा विपक्ष हार के कारण इतना खिसिया गया है कि संसद को सड़क बनाना चाहता है, जिसमें राहुल गांधी विशेष है। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा रही कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए थे। महिलाओं को आगे करके कदाचार किया गया है। इसकी निंदा होनी चाहिए।

यह सभी सांसद बनने लायक नहीं

सांसद साक्षी महाराज ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि इस मामले में शामिल सभी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये लोग सदस्य बनने के लायक नहीं हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अनुशासन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक चले जाना बहुत ही निंदनीय है। इसे पूरे देश ने देखा है जो घटना की भर्त्सना कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 07:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / सांसद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर हमला, बोले- कांग्रेस और विपक्ष संसद को सड़क बनाना चाहती

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर पति-पत्नी और बेटे-बेटी की मौत, ट्रकों की टक्कर के बाद हुआ हादसा

क्षेत्राधिकारी हसनगंज, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

उन्नाव में मौसम ने बदली करवट, छाया घनघोर अंधेरा, बादल गरजने के साथ हुई जमकर बारिश

सुबह से मौसम हुआ खराब, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

जेल अधीक्षक हुए ठगी का शिकार, हुई 4 महीने में 50 लाख की ठगी, जस्ट डायल से आये थे संपर्क में

उन्नाव जिला कारागार, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

महिला शिक्षक का गिरोह: कॉलेज से फोन आने के बाद नाबालिग छात्राओं को दिल्ली ले जाने की योजना हुई फेल

नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक के साथ खड़ा पीड़ित, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

पीजीआई लखनऊ में नौकरी का लालच, 32 लाख 20 हजार की ठगी, लखनऊ निवासी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में पीजीआई लखनऊ में नौकरी दिलाने वाला ठग, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.