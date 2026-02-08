सांसद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर हमला, बोले- कांग्रेस और विपक्ष संसद को सड़क बनाना चाहती

MP Sakshi Maharaj said about Rahul Gandhi and opposition: उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी संसद को सड़क बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल मोदी नहीं है, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए। सांसद साक्षी महाराज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस और विपक्ष के प्रदर्शन पर एक एजेंसी से बात कर रहे थे।