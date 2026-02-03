उन्नाव में मौसम ने बदली करवट, छाया घनघोर अंधेरा, बादल गरजने के साथ हुई जमकर बारिश

Very Bad Weather: मौसम विभाग की चेतावनी का असर देखने को मिला। जब आज सुबह से चारों तरफ अंधेरा छा गया, बादल गरजने लगे, और देखते-देखते बारिश भी शुरू हो गई। लगभग 3 घंटे तक मौसम खराब रहने के बाद बारिश बंद हो गई। लेकिन आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 60% बारिश होने का अनुमान है। फिलहाल अगले 15 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ तेजी से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे तक यही स्थिति बनी रहेगी।