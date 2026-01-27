भाजपा विधायक अनिल सिंह बोले, यूजीसी में कौन सी नई बात?”

MLA Anil Singh about UGC उन्नाव के पुरवा से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक अनिल सिंह ने कहा कि सवर्ण समाज देश के लिए लड़ता है और खड़ा रहता है, जिसका बड़ा हृदय है, हजारों साल से गाली खा रहा है। यूजीसी में कौन सी नई बात आ गई है? यदि किसी एससी/एसटी को गालियां मारपीट करोगे तो मुकदमे के हकदार होगे। चाहे किसी ने भी किया हो, इस व्यवस्था को खत्म करके सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य व्यवस्था बनाई है। फिल्मों में ठाकुरों के खिलाफ डायलॉग आते हैं, जिसमें 'ठाकुरों का कुआं' और 'ठाकुरों के खेत' इस तरह से बोला जाता है। विधायक अनिल सिंह असोहा विकासखंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने फेसबुक पर कमेंट करने वालों को भी सतर्क किया है।