प्री मानसून बारिश: अचानक आने वाली आफत, आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार 4 अप्रैल का तापमान 22 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। रविवार 5 अप्रैल का तापमान 20 से 34, सोमवार 6 अप्रैल का तापमान 20 से 34, मंगलवार 7 अप्रैल का तापमान 21 से 24, बुधवार 8 अप्रैल का तापमान 19 से 34 और गुरुवार 9 अप्रैल का तापमान 19 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश होने का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि प्री-मॉनसून बारिश का असर अचानक देखने को मिलता है। जब तेज हवाओं के साथ बदल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। इस दौरान हल्की से भारी बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है।