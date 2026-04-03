ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, महिला का सिर धड़ से अलग, भतीजी बाल-बाल बची

उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गुरुवार दोपहर एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर नहर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना वीभत्स था कि ट्रक का पहिया महिला की गर्दन से गुजर गया, जिससे उनका सिर हेलमेट समेत धड़ से अलग होकर सड़क पर गिर पड़ा।