5 लाख फॉलोअर हैं आरटीओ साहब, आप माफी मांगेंगी, चालान से भड़का चालक, एआरटीओ ने दिया स्पष्टीकरण

एआरटीओ परिवर्तन प्रतिभा गौतम अपनी टीम के साथ वाहनों की चेकिंग कर रही थी। एक ट्रक को वजन के लिए धर्म कांटे पर ले जाया गया। जहां उसका जीपीएस खराब हो गया। मौके पर हाइड्रा बुलाकर ट्रक को हटाया गया। लेकिन इस बीच निरीक्षण में देरी लगने के कारण ड्राइवर हंगामा करने लगे, जिससे मौके पर माहौल गर्मा गया और सिपाही और चालक के बीच बहस होने लगी। वायरल वीडियो में दिखाई पड़ता है कि महिला एआरटीओ गाड़ी से उतरकर ड्राइवर के पास आ जाती है और उसे अपनी टीम के साथ खींचकर जीप में बैठा लेती है। वीडियो वायरल होने के बाद एआरटीओ परिवर्तन को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा।