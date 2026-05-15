उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाईकोर्ट का फैसला, जेल में ही कटेगी सजा

Kuldeep Sengar Rape Case: उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को हुई अहम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कर दिया कि फिलहाल सेंगर जेल में ही रहेगा और उसकी सजा बरकरार रहेगी। कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि मुख्य अपील पर जल्द से जल्द सुनवाई कर दो महीने के भीतर फैसला करने की कोशिश की जाए।