उन्नाव में टप्पेबाजी: भट्ठा मालिक से सोने की जंजीर को बनाया पाउडर, मेरठ से दो गिरफ्तार

A new form of cheating in Unnao: उन्नाव में टप्पेबाजों भट्ठा मालिक को दीक्षा देने के लिए गले में पहने सोने की जंजीर मांगी। भट्ठा मालिक ने भी बाबा के कहे के अनुसार गले में पहनी जंजीर निकाल कर सौंप दी। थोड़ी देर में सोने की जंजीर को बाबा ने रगड़ कर पाउडर में बदल दिया और ईट भट्ठा मालिक को देते हुए कहा कि दीक्षा के रूप में पाउडर रखें और वहां से चले गए। बाबा के जाने के बाद ईट भट्ठा मालिक का टप्पेबाजी एहसास हुआ। उन्होंने थाने में तहरीर देकर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। क्राइम टीम ने मेरठ से दो को गिरफ्तार किया, जंजीर भी बरामद कर ली। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।