उन्नाव: कैलाश राजपूत बोले- प्रधानमंत्री की अपील जनता के हित में, राहुल गांधी, अखिलेश पर दिया बयान

Minister Kailash Rajput reached Unnao: उन्नाव पहुंचे योगी शासन में मंत्री कैलाश राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील देश और जनता के हित में है उन्होंने राष्ट्रहित में ही यह अपील की है। इसके साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी भी अपनी प्रतिक्रिया दी‌। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार ने लंबे समय तक देश की सत्ता में रह चुके हैं। लेकिन अब जनता का विश्वास उन पर से उठ चुका है। राहुल गांधी के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राहुल गांधी का कोई राजनीतिक भविष्य भी नहीं है। कैलाश राजपूत लखनऊ से उन्नाव आए थे। जहां उन्होंने सांसद साक्षी महाराज से मुलाकात की। बोले साक्षी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें मंत्री पद मिला है।