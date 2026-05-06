उन्नाव: जमीन को लेकर भाजपा के दो विधायक आमने-सामने, एक ने पिलर गिराया, दूसरे ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

Dispute between BJP Sadar MLA and Mohan MLA: उन्नाव में भाजपा के दो विधायक जमीन को लेकर आमने-सामने है। विवादित जगह पर सदर विधायक पंकज गुप्ता की बहन दीप्ति गुप्ता सीमेंटेड पीलर खड़ा करवा दी। जिसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे मोहान विधानसभा क्षेत्र से विधायक बृजेश रावत ने पिलर गिरवा दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। तनाव देख मौके पर पुलिस पहुंच गई। राजस्व टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इस संबंध में बृजेश रावत का कहना है कि 2019 से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। जिस पर स्टे है। इसके बाद भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिलाधिकारी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मामला लखनऊ कानपुर हाईवे पर स्थित नवीन सब्जी मंडी के पास की है।