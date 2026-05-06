BJP के दो विधायकों के बीच ठनी; गालीगलौज के बाद जमकर हुई हाथापाई! आखिर पूरा माजरा है क्या?

मोहान विधायक ब्रजेश रावत ने अपने भाई राजेश रावत की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि कानपुर-लखनऊ हाईवे स्थित नवीन मंडी के पास वाजिदपुर उर्फ राजेपुर क्षेत्र में उनकी करीब 6 बीघा जमीन है, जो उन्हें ननिहाल से मिली है। आरोप है कि इस जमीन से सटी हुई भूमि सदर विधायक पंकज गुप्ता ने अपनी बहन दीप्ति गुप्ता के नाम खरीदी है और उसी के बहाने उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।