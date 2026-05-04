‘कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना’, फोगाट के आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने साधी चुप्पी! सपा में जाने को लेकर क्या कहा?

विनेश फोगाट के आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने साधी चुप्पी। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Brijbhushan Singh And Vinesh Phogat Case Update: बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया कि वह फिलहाल BJP के साथ ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा, “कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।”
बृजभूषण सिंह ने अपने परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए बताया कि उनका एक बेटा सांसद है, दूसरा विधायक है, जबकि उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वह स्वयं छह बार सांसद रह चुके हैं और लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं।
यह बयान उन्होंने मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) के नसीरपुर गांव में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के पिता की शोक सभा में शामिल होने के दौरान दिया। इसी दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की।
जब उनसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने किसी भी तरह की भविष्यवाणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उनकी यह चुप्पी राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे रही है।
पहलवान विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) द्वारा लगाए गए आरोपों के सवाल पर भी बृजभूषण सिंह ने जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।
बृजभूषण सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उनके भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। समर्थकों का मानना है कि वह अपने अनुभव और प्रभाव के दम पर आगे भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर, बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान से यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल वह भाजपा के साथ हैं और किसी अन्य पार्टी में जाने की अटकलें बेबुनियाद हैं। हालांकि, 2027 चुनाव और अन्य मुद्दों पर उनकी चुप्पी यह संकेत जरूर देती है कि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक रणनीति को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।
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