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‘कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना’, फोगाट के आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने साधी चुप्पी! सपा में जाने को लेकर क्या कहा?

Brijbhushan Singh And Vinesh Phogat Case Update: फोगाट के आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने चुप्पी साध ली। जानिए समाजवादी पार्टी में जाने को लेकर उन्होंने क्या कहा?

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लखनऊ

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Harshul Mehra

May 04, 2026

brijbhushan Singh remained silent on vinesh phogat allegations what he say about joining samajwadi party

विनेश फोगाट के आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने साधी चुप्पी। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Brijbhushan Singh And Vinesh Phogat Case Update: बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया कि वह फिलहाल BJP के साथ ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा, “कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।”

परिवार की राजनीतिक विरासत का जिक्र

बृजभूषण सिंह ने अपने परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए बताया कि उनका एक बेटा सांसद है, दूसरा विधायक है, जबकि उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वह स्वयं छह बार सांसद रह चुके हैं और लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं।

शोक सभा में दिया बयान

यह बयान उन्होंने मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) के नसीरपुर गांव में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के पिता की शोक सभा में शामिल होने के दौरान दिया। इसी दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की।

2027 विधानसभा चुनाव पर साधी चुप्पी

जब उनसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने किसी भी तरह की भविष्यवाणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उनकी यह चुप्पी राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे रही है।

विनेश फोगाट के आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं

पहलवान विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) द्वारा लगाए गए आरोपों के सवाल पर भी बृजभूषण सिंह ने जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज

बृजभूषण सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उनके भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। समर्थकों का मानना है कि वह अपने अनुभव और प्रभाव के दम पर आगे भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर, बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान से यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल वह भाजपा के साथ हैं और किसी अन्य पार्टी में जाने की अटकलें बेबुनियाद हैं। हालांकि, 2027 चुनाव और अन्य मुद्दों पर उनकी चुप्पी यह संकेत जरूर देती है कि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक रणनीति को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

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Published on:

04 May 2026 08:41 am

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