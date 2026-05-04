‘कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना’, फोगाट के आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने साधी चुप्पी! सपा में जाने को लेकर क्या कहा?

बृजभूषण सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उनके भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। समर्थकों का मानना है कि वह अपने अनुभव और प्रभाव के दम पर आगे भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर, बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान से यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल वह भाजपा के साथ हैं और किसी अन्य पार्टी में जाने की अटकलें बेबुनियाद हैं। हालांकि, 2027 चुनाव और अन्य मुद्दों पर उनकी चुप्पी यह संकेत जरूर देती है कि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक रणनीति को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।