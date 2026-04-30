बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ में पढ़े कसीदे! ये कैसी ‘अनोखी केमिस्ट्री’ है?

राजनीति में हर बयान के मायने निकाले जाते हैं। भाजपा में रहते हुए भी बृजभूषण शरण सिंह का अखिलेश यादव की तारीफ करना कई तरह के संकेत दे रहा है। यह आने वाले चुनावों से पहले नए समीकरणों या सॉफ्ट कॉर्नर की ओर इशारा भी हो सकता है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि राजनीति में भले ही कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते और पुरानी पहचान अपनी जगह बनाए रखते हैं। बृजभूषण और अखिलेश का रिश्ता इसी का एक उदाहरण है, जो सियासी सीमाओं से परे जाकर भी कायम है।