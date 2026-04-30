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UP विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का तीखा बयान, विपक्ष पर ‘गिरगिट’ वाला तंज

UP Assembly Session 2026:लखनऊ में विधानसभा विशेष सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके आचरण को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए, दोहरे रवैये पर सवाल उठाए।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 30, 2026

विधानसभा विशेष सत्र में गरजे सीएम योगी: “आपके आचरण को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा” (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

विधानसभा विशेष सत्र में गरजे सीएम योगी: “आपके आचरण को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा” (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Assembly Yogi Adityanath Opposition Attack:  राजधानी लखनऊ में चल रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कड़ी टिप्पणी की। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी दलों के व्यवहार को लेकर कहा कि “आप लोगों के आचरण को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा,” जिससे सदन का माहौल एक बार फिर गरमा गया।

तीखे बयान से बढ़ी सियासी गर्मी

विधानसभा के इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के बीच मुख्यमंत्री का यह बयान राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके कथन और आचरण में भारी अंतर है। सीएम योगी ने कहा, “सदन में आपका आचरण कुछ और होता है और बाहर कुछ और। यह दोहरा चरित्र अब जनता के सामने आ चुका है।”

“दिल्ली से लखनऊ तक बदलता रुख”

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जब विपक्षी नेता दिल्ली से लखनऊ आते हैं, तो उनके रुख में बदलाव साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि जब आधी आबादी यानी महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ता है, तो विपक्ष अपने बयान बदल लेता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “जब बाहर आप महिलाओं के मुद्दों पर समर्थन की बात करते हैं, तो फिर सदन में विरोध क्यों करते हैं?”

महिला सम्मान पर सरकार का रुख

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण और सशक्तिकरण के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और आगे भी इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।

विपक्ष पर दोहरे चरित्र का आरोप

मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता के सामने कुछ और दिखाते हैं और सदन में कुछ और करते हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यवहार लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। उनका कहना था कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और वह ऐसे आचरण को समझती है।

सदन में बढ़ा तनाव

सीएम योगी के इस बयान के बाद सदन में कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी का विरोध भी किया, लेकिन कार्यवाही जारी रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के तीखे बयान सत्र के दौरान सियासी माहौल को और अधिक गर्म कर देते हैं।

जनता की प्रतिक्रिया

सीएम योगी के इस बयान पर जनता की भी मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे विपक्ष के दोहरे रवैये पर सटीक टिप्पणी मान रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहे हैं। हालांकि, यह तय है कि इस बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है।

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Updated on:

30 Apr 2026 03:15 pm

Published on:

30 Apr 2026 03:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का तीखा बयान, विपक्ष पर ‘गिरगिट’ वाला तंज

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