UP विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का तीखा बयान, विपक्ष पर ‘गिरगिट’ वाला तंज

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जब विपक्षी नेता दिल्ली से लखनऊ आते हैं, तो उनके रुख में बदलाव साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि जब आधी आबादी यानी महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ता है, तो विपक्ष अपने बयान बदल लेता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “जब बाहर आप महिलाओं के मुद्दों पर समर्थन की बात करते हैं, तो फिर सदन में विरोध क्यों करते हैं?”