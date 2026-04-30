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ICSE बोर्ड रिजल्ट में लखनऊ का परचम: आरुषि और प्रथम गुप्ता ने किया शानदार प्रदर्शन

ICSE ISC Results: लखनऊ में आईसीएसई-आईएससी बोर्ड रिजल्ट घोषित, रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल की आरुषि ने 98% और प्रथम गुप्ता ने 97.75% अंक हासिल कर शानदार सफलता दर्ज की।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 30, 2026

आईसीएसई रिजल्ट में लखनऊ के छात्रों का जलवा, आरुषि 98% और प्रथम 97.75% (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

आईसीएसई रिजल्ट में लखनऊ के छात्रों का जलवा, आरुषि 98% और प्रथम 97.75% (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

ICSE ISC Results 2026: राजधानी लखनऊ में आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के नतीजों ने एक बार फिर शहर के विद्यार्थियों की प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस बार Rani Laxmi Bai Memorial School के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल और शहर दोनों का नाम रोशन किया है। कक्षा 10 और 12 के परिणामों में आरुषि और प्रथम गुप्ता ने उच्च अंक हासिल कर सफलता की नई मिसाल पेश की है।

कक्षा 12 में प्रथम गुप्ता का जलवा

आईएससी (कक्षा 12) के परिणाम में प्रथम गुप्ता ने 97.75 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप किया है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे स्कूल को गर्व महसूस कराया है। प्रथम गुप्ता की सफलता यह दर्शाती है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने विज्ञान विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और भविष्य में उच्च शिक्षा के लिए भी अपनी योजनाएं स्पष्ट की हैं।

 कक्षा 10 में आरुषि ने मारी बाजी

वहीं आईसीएसई (कक्षा 10) के परिणाम में आरुषि ने 98 प्रतिशत अंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया। आरुषि की इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि समर्पण और निरंतर प्रयास से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उनके शिक्षकों का कहना है कि आरुषि शुरू से ही पढ़ाई में बेहद गंभीर और अनुशासित रही हैं।

 स्कूल का शानदार प्रदर्शन

Rani Laxmi Bai Memorial School के लिए यह परिणाम बेहद गर्व का क्षण है। स्कूल प्रबंधन ने दोनों छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि इस सफलता के पीछे विद्यार्थियों की मेहनत के साथ-साथ शिक्षकों का निरंतर मार्गदर्शन और अभिभावकों का सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परिवार में खुशी का माहौल

आरुषि और प्रथम गुप्ता की सफलता से उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। परिजनों ने इसे बच्चों की मेहनत का फल बताया और कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है। दोनों छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है, जिन्होंने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया।

मेहनत और अनुशासन का परिणाम

इन दोनों छात्रों की सफलता यह दर्शाती है कि नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच के साथ किसी भी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा सकता है। उन्होंने परीक्षा की तैयारी के दौरान एक संतुलित दिनचर्या अपनाई, जिसमें पढ़ाई के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया।

भविष्य की योजनाएं

प्रथम गुप्ता ने बताया कि वह आगे चलकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जबकि आरुषि ने कहा कि वह उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं। दोनों छात्रों के आत्मविश्वास और लक्ष्य स्पष्ट हैं, जो उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करते हैं।

अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा

आरुषि और प्रथम गुप्ता की सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उनकी उपलब्धि यह सिखाती है कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास जरूरी है। स्कूल के अन्य विद्यार्थियों ने भी उनके प्रदर्शन से प्रेरणा लेकर आगे बेहतर करने का संकल्प लिया है।

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Published on:

30 Apr 2026 02:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ICSE बोर्ड रिजल्ट में लखनऊ का परचम: आरुषि और प्रथम गुप्ता ने किया शानदार प्रदर्शन

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