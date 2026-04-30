ICSE बोर्ड रिजल्ट में लखनऊ का परचम: आरुषि और प्रथम गुप्ता ने किया शानदार प्रदर्शन

आईएससी (कक्षा 12) के परिणाम में प्रथम गुप्ता ने 97.75 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप किया है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे स्कूल को गर्व महसूस कराया है। प्रथम गुप्ता की सफलता यह दर्शाती है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने विज्ञान विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और भविष्य में उच्च शिक्षा के लिए भी अपनी योजनाएं स्पष्ट की हैं।