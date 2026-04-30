Women Reservation Debate: महिला आरक्षण सत्र पर कांग्रेस का हमला, समय बढ़ाने की मांग, सरकार पर सवाल

आराधना मिश्रा मोना ने विशेष सत्र के निर्धारित समय पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह विषय देश की आधी आबादी से जुड़ा है, ऐसे में इस पर सीमित समय में चर्चा करना उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि सत्र का समय बढ़ाया जाए ताकि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिल सके। उनका कहना है कि महिला आरक्षण कोई सामान्य राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और लोकतांत्रिक संतुलन से जुड़ा विषय है। ऐसे में इसे जल्दबाजी में निपटाना महिलाओं के अधिकारों के साथ न्याय नहीं होगा।