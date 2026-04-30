यूपी मंत्रिमंडल विस्तार: कौन विधायक नहीं कर पाएंगे दावेदारी; कितने नए मंत्री बनेंगे? इस दिन तक साफ हो जाएगी तस्वीर

UP Cabinet Expansion Latest Update:उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, 10 मई तक कैबिनेट विस्तार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। यह विस्तार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी माना जा रहा है, इसलिए इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, इस बार अधिकतम 6 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें सहयोगी दलों के विधायकों को भी प्रतिनिधित्व देने पर विचार हो रहा है।