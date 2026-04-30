UP Assembly 2026 : महिला आरक्षण विशेष सत्र पर सियासत गरम: सपा विधायक का पोस्टर विरोध, सरकार पर निशाना

महिला आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से भारतीय राजनीति में चर्चा का केंद्र रहा है। इसे लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के अपने-अपने विचार हैं। जहां कुछ इसे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं, वहीं कुछ इसे अधूरा और प्रतीकात्मक मानते हैं। इस विशेष सत्र के जरिए यह देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस मुद्दे पर कोई ठोस सहमति बन पाती है या फिर यह केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है।