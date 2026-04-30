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UP Assembly 2026 : महिला आरक्षण विशेष सत्र पर सियासत गरम: सपा विधायक का पोस्टर विरोध, सरकार पर निशाना

UP Assembly Special Session SP Protest: लखनऊ में महिला आरक्षण विशेष सत्र से पहले सपा विधायक ने पोस्टर लगाकर विरोध जताया। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने मुद्दे को लेकर सियासी हमला तेज किया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 30, 2026

महिला आरक्षण सत्र से पहले सपा का पोस्टर हमला, लखनऊ में गरमाई सियासत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

महिला आरक्षण सत्र से पहले सपा का पोस्टर हमला, लखनऊ में गरमाई सियासत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Assembly Special Session: राजधानी लखनऊ में आयोजित होने जा रहे महिला आरक्षण विशेष सत्र से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विधानसभा परिसर के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव द्वारा लगाए गए विरोध पोस्टरों ने इस सत्र को लेकर नई सियासी बहस छेड़ दी है। इन पोस्टरों के जरिए सरकार की नीतियों और मंशा पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि आज का सत्र हंगामेदार रहने वाला है।

पोस्टर के जरिए सरकार पर हमला

महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आयोजित विशेष सत्र से ठीक पहले लगाए गए इन पोस्टरों को विपक्ष की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने पोस्टर के माध्यम से सरकार को घेरते हुए यह संदेश देने की कोशिश की है कि महिला सशक्तिकरण केवल चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे जमीन पर लागू किया जाना चाहिए।

पोस्टरों में सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि वह महिला आरक्षण के मुद्दे को केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को अधिकार देना चाहती है, तो उसे ठोस कदम उठाने चाहिए।

सपा की रणनीति: मुद्दे को धार देना

समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर पहले से ही आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। पार्टी का मानना है कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है और यह केवल एक राजनीतिक एजेंडा बनकर रह गया है। सचिन यादव द्वारा लगाए गए पोस्टर इसी रणनीति का हिस्सा हैं, जिनके जरिए सपा यह दिखाना चाहती है कि वह महिला अधिकारों के मुद्दे पर गंभीर है और सरकार को जवाबदेह बनाना चाहती है।

विशेष सत्र से पहले बढ़ी हलचल

महिला आरक्षण पर केंद्रित इस एक दिवसीय विशेष सत्र को लेकर पहले से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज थी, लेकिन पोस्टर विरोध के बाद यह और भी बढ़ गई है। सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां इस सत्र को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे दिखावा करार दे रहा है।

हंगामे के आसार और तीखी बहस

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पोस्टर विरोध के बाद सदन के भीतर बहस और भी तीखी हो सकती है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर रहेगा, जबकि सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं और नीतियों का बचाव करेगा। संभावना जताई जा रही है कि महिला आरक्षण के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी बहस हो सकती है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।

महिला आरक्षण: राजनीति बनाम वास्तविकता

महिला आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से भारतीय राजनीति में चर्चा का केंद्र रहा है। इसे लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के अपने-अपने विचार हैं। जहां कुछ इसे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं, वहीं कुछ इसे अधूरा और प्रतीकात्मक मानते हैं। इस विशेष सत्र के जरिए यह देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस मुद्दे पर कोई ठोस सहमति बन पाती है या फिर यह केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है।

जनता की नजरें सत्र पर टिकीं

महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे को लेकर आम जनता की नजरें भी इस सत्र पर टिकी हुई हैं। खासकर महिला वर्ग इस बात को लेकर उत्सुक है कि क्या इस बार कोई ठोस निर्णय सामने आएगा। पोस्टर विरोध ने इस मुद्दे को और भी चर्चा में ला दिया है, जिससे यह साफ है कि यह सत्र केवल औपचारिकता नहीं रहेगा, बल्कि इसमें वास्तविक राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा।

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Published on:

30 Apr 2026 10:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Assembly 2026 : महिला आरक्षण विशेष सत्र पर सियासत गरम: सपा विधायक का पोस्टर विरोध, सरकार पर निशाना

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