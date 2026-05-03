एक तेरहवीं ऐसी भी! डॉगी की मौत के बाद पूरे परिवार ने कराया मुंडन, 13 ब्राह्मणों को भोज खिलाया, दान-दक्षिणा दी

हिंदू धर्म में तेरहवीं का विशेष महत्व है। तेरहवीं संस्कार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी व्यक्ति की मौत होने पर 13वें दिन तेरहवीं संस्कार किया जाता है। यह संस्कार शोक अवधि के समापन और मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि यदि तेरहवीं न की जाए तो मृतक की आत्मा प्रेत योनि में भटक सकती है और उसके परिजनों को कष्ट हो सकता है।