₹3 करोड़ का सोना-चांदी लेकर बंगाली कारीगर फरार, 14 व्यापारियों को लगाया चूना

व्यापारियों ने पुलिस को बताया कि मोहम्मद आयुष शेख और मोहम्मद मिनहाज शेख लंबे समय से बड़ौत में जेवर बनाने का काम करते थे। व्यापारी इन दोनों कारीगरों को जेवरात बनाने के लिए सोना-चांदी देते थे। दोनों कारीगर 28 अप्रैल को अचानक अपने घरों से परिवार के साथ गायब हो गए, वे किराए के मकान में रहते थे। अब दोनों कारीगरों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं। कई जगह पूछताछ करने के बाद भी कारीगरों को कोई सुराग नहीं मिला है।