बागपत में मकान बंटवारे को लेकर विवाद, बड़े भाई ने छोटे को पीट-पीटकर मार डाला

बड़ौत कस्बे के रहने वाले 55 वर्षीय देवेंद्र और उसके बड़े भाई राजेंद्र के बीच मकान के बटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को एक बार फिर से दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हो गई। दोनों झगड़ने लगे और एक दूसरे पर बेइमान होने का आरोप लगाने लगे। इसी दौरान परिवार वालों ने किसी तरह दोनों के बीच सुलह करवाते हुए विवाद को टाल दिया लेकिन इसके बाद घर में महिलाओं ने एक दूसरे पर टिप्पणी कर दी। आरोप है कि इससे नाराज होकर बड़ा भाई राजेंद्र अपने बेटों के साथ खेत पर पहुंच गया जहां देवेंद्र पहले से काम कर रहा था। यहीं पर दोनों पक्षों के बीच फिर से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने अपने बेटों ने मिलकर देवेंद्र पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया।