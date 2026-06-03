10वीं फेल ठग ने DGP का खौफ दिखाकर पुलिसवालों से ही ऐंठ लिए लाखों रुपये! बागपत का सनसनीखेज मामला

बागपत के ललियाना चौकी इंचार्ज अमित कुमार के पास 5 अप्रैल को पुलिस कंट्रोल रूम से एक कॉल आई। उन्हें बताया गया कि, SP क्राइम मुख्यालय लखनऊ उनसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद उनके पास एक WhatsApp कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को SP क्राइम बताया और कहा कि DGP के एक करीबी स्वर्णकार मित्र से 3 किलो सोना लूटा गया है। एक आरोपी को शामली में पकड़ लिया गया है जबकि दूसरा उनके क्षेत्र में एक मंदिर के पास खड़ा है। ठग ने कहा कि उस अपराधी से सोना खरीदने का नाटक करना है और इसके लिए एडवांस के तौर पर तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दिया।