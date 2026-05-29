युवती को लिफ्ट देने की मिली दर्दनाक सजा, इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर नौकरी के बहाने बुलाकर ले ली 12वीं के छात्र की जान

लगातार मिल रही धमकियों से हम डर गए और घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। जब वह बाहर नहीं निकला तो हत्यारों ने एक साजिश रची। भाई चांद ने बताया कि नितिन की हत्या के बाद घर का मोबाइल खंगाला तो इंस्टाग्राम पर भाटी 880 नाम की आईडी पर लंबी बातचीत की चैट मिली। उसकी बातचीत रॉकी गुर्जर के नाम से बनी आईडी पर होती थी। हत्यारों ने करीब एक महीने तक नितिन से मीठी-मीठी बातें की और उसका भरोसा जीत लिया। बुधवार को उन्होंने नितिन को नौकरी दिलाने और पार्टी करने के बहाने लोनी के सिकरानी गांव बुलाया। जैसे ही नितिन वहां पहुंचा तो घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसके सीने और सिर में कई गोलियां मार दी।