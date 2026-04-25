बागपत में भीषण हादसा: रटौल में गेट से टकराई अनियंत्रित बाइक, मदरसे के 2 छात्रों की मौत

उत्तर प्रदेश के बागपत में हुए भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों के चिराग बुझा दिए। रटौल-लोनी मार्ग पर एक पेट्रोल पंप के पास बाइक अनियंत्रित होकर एक गेट से टकरा गई। हादसे में (Road Accident) मदरसे में पढ़ने वाले दो किशोर छात्रों की जान चली गई। दोनों मृतक छात्र 'हाफिजे कुरान' की शिक्षा ले रहे थे। मामला रटौल कस्बे का है।
रटौल निवासी 16 वर्षीय शहजाद पुत्र शकील और 14 वर्षीय अयान पुत्र शहजाद बस अड्डे के पास स्थित बड़ा मदरसा 'मोहसीन उल उलूम' के छात्र थे। शनिवार सुबह दोनों किशोर अपनी बाइक लेकर रटौल-लोनी मार्ग पर घूमने के लिए निकले थे। उनके साथ दूसरी बाइक पर उनके दो अन्य दोस्त भी चल रहे थे। जैसे ही ये लोग पेट्रोल पंप से वापस रटौल की ओर मुड़े, गेट के समीप उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे गेट से जा टकराई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों किशोर उछलकर पास के नाले में जा गिरे। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के राहगीर मौके पर दौड़े। देखा तो दोनों छात्र लहूलुहान अवस्था में नाले में पड़े थे। सूचना मिलते ही बदहवास परिजन मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में दोनों को गंभीर हालत में दिल्ली के गुरुतेग बहादुर (GTB) अस्पताल ले जाया जाने लगा। लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया।
हादसे में जान गंवाने वाले शहजाद और अयान मदरसे के होनहार छात्र थे। जैसे ही दोनों के शव कस्बे में पहुंचे, पूरे रटौल में मातम पसर गया। पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर आंख नम थी और माहौल गमगीन था। शोक के चलते मदरसा मोहसीन उल उलूम में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कस्बे के लोगों का कहना है कि दोनों किशोर काफी मिलनसार थे।
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