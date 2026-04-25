बागपत में भीषण हादसा: रटौल में गेट से टकराई अनियंत्रित बाइक, मदरसे के 2 छात्रों की मौत

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों किशोर उछलकर पास के नाले में जा गिरे। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के राहगीर मौके पर दौड़े। देखा तो दोनों छात्र लहूलुहान अवस्था में नाले में पड़े थे। सूचना मिलते ही बदहवास परिजन मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में दोनों को गंभीर हालत में दिल्ली के गुरुतेग बहादुर (GTB) अस्पताल ले जाया जाने लगा। लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया।