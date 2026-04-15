दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर कितना लगेगा टोल? जानें एक किलोमीटर पर आपको कितना देना होगा टैक्स

इस एक्सप्रेसवे का टोल थोड़ा ज्यादा जरूर है, लेकिन इसके पीछे ठोस वजहें हैं। यह 6-लेन का एक्सप्रेसवे करीब 210 किलोमीटर लंबा है और इसकी कुल लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपये है। खास बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे शिवालिक के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है। ऐसे चुनौतीपूर्ण इलाके में आधुनिक तकनीक और कठिन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे निर्माण की लागत काफी बढ़ गई। हालांकि समय की बचत को देखते हुए कई यात्रियों के लिए यह अतिरिक्त खर्च वाजिब माना जा रहा है।