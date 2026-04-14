135KM यूपी से गुजरेगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे, ऊपर फर्राटा भरेंगी गाड़ियां, नीचे से गुजरेंगे हाथी-बाघ और हिरण

गणेशपुर से आशारोड़ी के बीच 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसके ऊपर वाहन और नीचे जानवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की गई है। पूरे कॉरिडोर की ऊंचाई 6 से 7 मीटर रखी गई है, ताकि हाथी जैसे बड़े जानवर भी आसानी से गुजर सकें। डिजाइन हाथियों के पारंपरिक माइग्रेशन रूट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वाहनों के शोर और तेज रोशनी को रोकने के लिए नॉइज बैरियर और लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं। रात में जानवरों की दिशा निर्देशित करने के लिए पीली लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है।