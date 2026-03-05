5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

CM नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनना चाह रहे या मजबूर किया जा रहा…यह समझना जरूरी : चंद्रशेखर रावण

Nitish Kumar Rajya Sabha nomination : नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 05, 2026

सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर सांसद चंद्रशेखर ने दी प्रतिक्रिया, PC- Patrika

सहारनपुर :सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाह रहे हैं या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीजेपी की हमेशा से यही राजनीति रही है। वह जिसके साथ रहती है उसे कमजोर कर देती है। आप महाराष्ट्र में शिंदे का ही उदाहरण देख लीजिए।

बीजेपी हमेशा से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रही थी। लेकिन, अगर वह चुनाव में इस बात की घोषणा करती तो खेला हो जाता…क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया है न कि किसी और के। अब यह तो वही लोग जानें कि किस बात पर सीएम नीतीश कुमार को धमकाया या मनाया है यह तो वह ही जानें। यह बातें नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने कही।

उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। लेकिन, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छोड़ना बहुत बड़ी बात है। बिहार के अति पिछड़ा लोगों को वह अपना मानते थे। नीतीश कुमार बिहार के चहेते हैं।

नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन

नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इन सबके बीच पटना में भारी बवाल की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना अपनी पार्टी के नेताओं को भी करना पड़ रहा है। जेडीयू एमएलसी संजय गांधी को वहां से भागना पड़ा। वहीं, बीजेपी कोटे से मंत्री सुरेंद्र मेहता की गाड़ी जेडीयू समर्थकों ने रोक दी।

नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। नॉमिनेशन के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं।

नीतीश कुमार ने जंगलराज से बिहार को मुक्त किया

नामांकन के बाद अमित शाह ने कहा, 'उनका ये कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगलराज से मुक्त करने का काम किया। उन्होंने न केवल बिहार की सड़कों को गांव तक जोड़ा, उसकी स्थिति में भी सुधार किया। इतने लंबे कार्यकाल में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा।

ये भी पढ़ें

जल्लाद प्रेमिका…तड़पता रहा प्रेमी पेट्रोल डालकर जलाती रही गर्लफ्रेंड, ICU में 5 दिन बाद हो गई मौत
आगरा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 05:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / CM नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनना चाह रहे या मजबूर किया जा रहा…यह समझना जरूरी : चंद्रशेखर रावण

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इस गांव की अनोखी परंपरा, होली के रंगों में डूब जाता पूरा गांव, लेकिन नहीं होता होलिका दहन

सहारनपुर

बालिग होने का दावा कर मुस्लिम प्रेमी संग भागी हिन्दू युवती, अब उम्र को लेकर उलझा मामला; गांव में बढ़ा तनाव

सहारनपुर

DJ पर ‘तमंचे पे डिस्को’ गाना, हाथ में पिस्टल और फिर गोली का धमाका… युवक की चली गई जान

शादी में डांस के दौरान मौत से मचा हड़कंप
सहारनपुर

जासूसी के आरोप में 17 साल सजा… 11 महीने बाद डिपोर्ट हुआ पाकिस्तानी नागरिक, वाघा बॉर्डर पर सौंपा गया

सांकेतिक फोटो सोर्स AI
सहारनपुर

नहाने गई महिला की बाथरूम में मौत, गैस गीजर से दम घुटा

as geyser death, saharanpur news, bathroom gas geyser danger, carbon monoxide gas, gas geyser safety tips, saharanpur accident news, geyser se maut, winter safety tips
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.