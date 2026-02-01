जासूसी के आरोप में 17 साल सजा… 11 महीने बाद डिपोर्ट हुआ पाकिस्तानी नागरिक, वाघा बॉर्डर पर सौंपा गया

Iqbal Bhatti: जासूसी के मामले में दोषी ठहराए गए पाकिस्तानी नागरिक इकबाल भट्टी को आखिरकार भारत से डिपोर्ट कर दिया गया। उसे सहारनपुर से कड़ी सुरक्षा में पंजाब के वाघा बॉर्डर के लिए रवाना किया गया। जहां सीमा पर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की गई। सुरक्षा कारणों से उसके ले जाने के रूट और समय को गोपनीय रखा गया।

रवाना करने से पहले जिला अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। मेडिकल के दौरान इकबाल ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उस पर लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई।