‘जहां-जहां हिंदू घटा है, वहां-वहां हिंदू कटा’, साध्वी प्राची के बेबाक बोल- 9 प्रान्त हिंदूविहीन

सम्मेलन में कथावाचक नीरज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विभाग प्रचारक आशुतोष, जिला बेहट कार्यवाह राज सिंह, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, व्यवस्था प्रमुख मयंक गुप्ता, राजू पंवार, नीतीश सैनी समेत अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व पालिकाध्यक्ष कोमल पंवार के साथ BJP नेता नेहा राणा जादि ने साध्वी प्राची को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कथा वाचक नीरज कुमार ने तथा संचालन रमेश सुखीजा ने किया।