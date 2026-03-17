सहारनपुर फिर चर्चा में: बीडीएस छात्र हारिस अली आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा, पश्चिमी यूपी में बढ़ी चौकसी

BDS का छात्र निकला ISIS भर्ती नेटवर्क का मास्टरमाइंड
एटीएस ने आईएसआईएस के ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़े बीडीएस के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सहारनपुर के हारिस अली के रूप में हुई है। वह मुरादाबाद के एक निजी मेडिकल कॉलेज में बीडीएस द्वितीय वर्ष का छात्र है।
एटीएस के अनुसार हारिस इंटरनेट और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कथित तौर पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर रहा था। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी के डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जा रही है। इस मामले में कुछ अन्य संदिग्ध युवकों की भूमिका भी सामने आने की आशंका है, जिनकी तलाश और पूछताछ जारी है।
सूत्रों के मुताबिक कुछ समय पहले आतंकी मॉड्यूल की जांच के दौरान सहारनपुर में कार्यरत रहे एक डॉक्टर का नाम सामने आया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद यह आशंका जताई गई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग आतंकी संगठनों के संपर्क में आकर नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए सहारनपुर में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी तेज कर दी है। खासकर कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों और मेडिकल से जुड़े छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता लगाया जा सके।
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकी संगठन अब पारंपरिक तरीकों के बजाय इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंचने की रणनीति अपना रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन नेटवर्क और स्थानीय संपर्कों के जरिए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
सहारनपुर को सुरक्षा एजेंसियां रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र मानती हैं। सीमावर्ती इलाका होने और विभिन्न राज्यों से संपर्क होने के कारण यहां किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावित नेटवर्क को पनपने से पहले ही रोकने के लिए एजेंसियां सतर्कता के साथ काम कर रही हैं।
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