सहारनपुर फिर चर्चा में: बीडीएस छात्र हारिस अली आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा, पश्चिमी यूपी में बढ़ी चौकसी

एटीएस के अनुसार हारिस इंटरनेट और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कथित तौर पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर रहा था। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी के डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जा रही है। इस मामले में कुछ अन्य संदिग्ध युवकों की भूमिका भी सामने आने की आशंका है, जिनकी तलाश और पूछताछ जारी है।