नेशनल हाईवे पर लिखा था ‘मुसलमानों के लिए रोड नहीं है’, मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 को किया गिरफ्तार

बीती 26 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में दिल्ली-देहरादून ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे के एलिवेटेड फ्लाईओवर पर दो महिलाएं स्प्रे पेंट से आपत्तिजनक लाइनें लिखती नजर आ रही थीं। उन्होंने दीवार पर लिखा था 'यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं है।' ये महिलाएं हिंदू रक्षा दल की बताई जा रही थीं। इस घटना के बाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी वायरल वीडियो को सही बताते हुए कई तर्क दिए थे। पिंकी चौधरी ने कहा था कि ये जिहादी लोग हैं और ये टैक्स नहीं देते हैं। चौधरी ने दावा किया कि जो लोग टैक्स नहीं भरते उन्हें नेशनल हाईवे जैसे सार्वजनिक रास्तों का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है।