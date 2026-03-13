13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

नेशनल हाईवे पर लिखा था ‘मुसलमानों के लिए रोड नहीं है’, मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 को किया गिरफ्तार

सहारनपुर पुलिस ने दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 'मुसलमानों के लिए रास्ता नहीं है' लिखने के आरोप में हिंदू रक्षा दल से जुड़ी दो महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। जानें क्या है पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Namrata Tiwary

Mar 13, 2026

saharanpur

Photo Sourc - X

सहारनपुर जिले के दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने दो युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने हाईवे की सुरक्षा दीवार पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लिखे थे।

क्या है पूरा मामला?

बीती 26 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में दिल्ली-देहरादून ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे के एलिवेटेड फ्लाईओवर पर दो महिलाएं स्प्रे पेंट से आपत्तिजनक लाइनें लिखती नजर आ रही थीं। उन्होंने दीवार पर लिखा था 'यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं है।' ये महिलाएं हिंदू रक्षा दल की बताई जा रही थीं। इस घटना के बाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी वायरल वीडियो को सही बताते हुए कई तर्क दिए थे। पिंकी चौधरी ने कहा था कि ये जिहादी लोग हैं और ये टैक्स नहीं देते हैं। चौधरी ने दावा किया कि जो लोग टैक्स नहीं भरते उन्हें नेशनल हाईवे जैसे सार्वजनिक रास्तों का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

वीडियो का संज्ञान लेते हुए सहारनपुर पुलिस एक्शन में आ गई। जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हो गई थी कि इसके पीछे 'हिंदू रक्षा दल' से जुड़े लोग ही शामिल थे। पुलिस ने गुरुवार शाम को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान देहरादून निवासी सुलेखा, शारदा और जितेंद्र राघव के रूप में हुई है।

प्रशासन ने मिटाए निशान

घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक कर्मचारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलने पर थाना बिहारीगढ़ की टीम मौके पर पहुंची। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने तुरंत उन आपत्तिजनक नारों पर काला पेंट फेरकर उन्हें मिटा दिया।

जनता में भारी आक्रोश

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इस घटना महिलाओं और समाज के नाम पर कलंक बताया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दंगा भड़काने की साजिश और शांति भंग करने की कोशिश के तहत इन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

LPG crisis in UP: हापुड़ में अब्दुल रेहान के घर से 55 भरे एलपीजी सिलेंडर बरामद, गैस संकट के बीच प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
हापुड़
hapur cylinder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 04:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / नेशनल हाईवे पर लिखा था ‘मुसलमानों के लिए रोड नहीं है’, मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 को किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनना चाह रहे या मजबूर किया जा रहा…यह समझना जरूरी : चंद्रशेखर रावण

सहारनपुर

इस गांव की अनोखी परंपरा, होली के रंगों में डूब जाता पूरा गांव, लेकिन नहीं होता होलिका दहन

सहारनपुर

बालिग होने का दावा कर मुस्लिम प्रेमी संग भागी हिन्दू युवती, अब उम्र को लेकर उलझा मामला; गांव में बढ़ा तनाव

सहारनपुर

DJ पर ‘तमंचे पे डिस्को’ गाना, हाथ में पिस्टल और फिर गोली का धमाका… युवक की चली गई जान

शादी में डांस के दौरान मौत से मचा हड़कंप
सहारनपुर

जासूसी के आरोप में 17 साल सजा… 11 महीने बाद डिपोर्ट हुआ पाकिस्तानी नागरिक, वाघा बॉर्डर पर सौंपा गया

सांकेतिक फोटो सोर्स AI
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.