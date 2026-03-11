UP Crime : हिंदू लड़के से प्रेम करती थी युवती, मां और भाई ने मिलकर उतार दिया मौत के घाट, पुलिस ने किया खुलासा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और सर्विलांस का सहारा लिया। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर यह पता चला कि युवती के हिंदू युवक सुनील से प्रेम संबंध थे। इस बात से उसका परिवार बुरी तरह नाराज था। समाज में बदनामी के डर और गुस्से में आकर मां अफसाना और भाई अफसार ने मिलकर युवती का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने सोचा था कि हत्या का शक प्रेमी सुनील पर जाएगा और वे बच जाएंगे। लेकिन पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं सके। अब दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।