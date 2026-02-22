UP News: फावड़ा लेकर सड़क पर उतरी बीजेपी की विधायक, वीडियो हुआ वायरल

यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर शेयर किया जा रहा है और लोग विधायक के इस 'ग्राउंड जीरो' एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो एक्स (ट्विटर) पर वायरल हुआ लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। यूजर्स ने विधायक के इस कदम को साहसी बताते हुए कई दिलचस्प कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा, 'विधायक जी अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार के सवाल खड़े कर रही हैं और सिस्टम की पोल खोल रही हैं।' वहीं एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा, 'यह विकास की सड़क नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की सड़क है जिसे विधायक ने फावड़े से खोदकर जनता के सामने रख दिया है।'