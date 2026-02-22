अब 55 मिनट में तय होगा 82KM का सफर, नमो भारत और मेट्रो से मिलेगी रफ्तार, यहां जानें किराया…

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि एक ही ट्रैक पर नमो भारत (RRTS) और मेरठ मेट्रो दोनों का संचालन होगा। 82.15 किमी लंबे इस पूरे कॉरिडोर में से 55 किमी का हिस्सा पहले से ही चालू था लेकिन अब सराय काले खां से न्यू अशोक नगर (5 किमी) और मेरठ साउथ से मोदीपुरम (23 किमी) के शेष खंड भी शुरू हो जाएंगे। मेरठ में चलने वाली यह मेट्रो भारत की सबसे तेज चलने वाली मेट्रो होगी। इसकी गति 120 किमी प्रति घंटा तक होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 30,274 करोड़ रुपये है। इसमें 70 किमी एलिवेटेड और 12 किमी भूमिगत मार्ग शामिल है।