दिल्ली ब्लॉस्ट में एनकाउंटर का डर दिखाकर दो दरोगा ने व्यवसायी से ऐंठे 20 लाख, पुलिस ने ऐसे चंगुल में फंसाया

व्यवसायी रासिख ने आगे कहा कि मैंने अपने बहनोई नईम को फोन किया और 14 लाख रुपए लेकर आने की बात कही। थोड़ी देर बाद बहनोई दरोगा के बताए स्थाने पर 14 लाख रुपए लेकर आए और पैसों से भरा बैग उन्हें थमा दिया। उन्होंने आकर कहा कि 6 लाख व्यवस्था नहीं हो पाई है। जल्दी ही व्यवस्था करके वह 6 लाख रुपए उन्हें दे देंगे। इसके बाद दोनों ने उन्हें जाने दिया। रासिख ने बताया कि घर आकर मैंने सबसे पहले 6 लाख रुपए की व्यवस्था की और उनके बताए स्थान पर 6 लाख रुपए लेकर पहुंचे।