21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फतेहपुर

फतेहपुर में मोड़ बना मौत, आधी रात तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर, 3 की मौके पर मौत

Accident News: यूपी के फतेहपुर में देर रात भयानक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल है।

2 min read
Google source verification

फतेहपुर

image

Anuj Singh

Feb 21, 2026

मेवली मोड़ पर दो बाइकों की टक्कर

मेवली मोड़ पर दो बाइकों की टक्कर

Fatehpur Accident News: यूपी में फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मेवली मोड़ पर दो बाइकों की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार, हादसा मेवली मोड़ नाम की जगह पर हुआ। दोनों बाइक वाले लोग किसी निमंत्रण (शादी या किसी समारोह) में शामिल होकर घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवारों को गंभीर चोटें आईं। खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने हुए था। मौत का मुख्य कारण सिर में लगी गंभीर चोट बताई जा रही है।

मृतक और घायल कौन थे?

पहली बाइक पर तीन लोग सवार थे। ये सभी ललौली थाना क्षेत्र के सिधांव गांव के रहने वाले थे। आकाश यादव (उम्र 25 साल), सौरभ द्विवेदी (उम्र 28 साल), उमेश पाल ये तीनों किसी निमंत्रण से लौट रहे थे। दूसरी बाइक पर एक व्यक्ति था। उसका नाम गजराज पाल उर्फ पिंटू (उम्र 35 साल) है। वह बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के दुगरई गांव का रहने वाला था। वह भी बहुआ की तरफ से निमंत्रण में गया हुआ था और घर की ओर जा रहा था।

पुलिस और अस्पताल की कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल चारों लोगों को तुरंत सीएचसी गाजीपुर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद आकाश यादव, सौरभ द्विवेदी और गजराज पाल उर्फ पिंटू को मृत घोषित कर दिया। बाकी बचे एक घायल उमेश पाल की हालत गंभीर बताई गई। इसलिए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस कर रही हादसे की जांच

बहुआ चौकी प्रभारी अंबरीश मिश्रा ने बताया कि हादसे में कुल तीन लोगों की मौत हुई है। पुलिस अभी घटनास्थल पर जांच कर रही है। हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। शायद तेज रफ्तार या हेलमेट न पहनना इसका बड़ा कारण रहा होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 07:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / फतेहपुर में मोड़ बना मौत, आधी रात तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर, 3 की मौके पर मौत

बड़ी खबरें

View All

फतेहपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लव मैरिज के 5 महीने बाद ही पति और पत्नी ने किया सुसाइड; फांसी लगाकर की आत्महत्या

AIIMS रायपुर की तीसरी मंजिल से गिरकर मरीज की मौत, CCTV जांच में जुटी पुलिस, सुरक्षा पर फिर उठे सवाल...(photo-patrika)
फतेहपुर

कुत्ते की पिटाई से भड़की दुल्हन, शादी करने से किया इनकार… फिर जमकर चले लाठी-डंडे

दुल्हन ने सात फेरे लेने से किया इनकार
फतेहपुर

समलैंगिक रिश्ता बना मौत की वजह: फतेहपुर में रेनू देवी ने 60 हजार की सुपारी देकर कराई पति की हत्या

fatehpur wife husband murder supari case
फतेहपुर

ये बांग्लादेश नहीं… गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाली मजार वायरल वीडियो के बाद एक गिरफ्तार

मजार तोड़ते फोटो सोर्स वायरल वीडियो
फतेहपुर

बारात आई जयमाला हुआ… पंडितजी पढ़ रहे थे मंत्र फिर हुआ कुछ ऐसा दुल्हन चली गई ब्वॉयफ्रेंड के घर

फतेहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.