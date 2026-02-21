फतेहपुर में मोड़ बना मौत, आधी रात तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर, 3 की मौके पर मौत

मेवली मोड़ पर दो बाइकों की टक्कर
Fatehpur Accident News: यूपी में फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मेवली मोड़ पर दो बाइकों की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार, हादसा मेवली मोड़ नाम की जगह पर हुआ। दोनों बाइक वाले लोग किसी निमंत्रण (शादी या किसी समारोह) में शामिल होकर घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवारों को गंभीर चोटें आईं। खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने हुए था। मौत का मुख्य कारण सिर में लगी गंभीर चोट बताई जा रही है।
पहली बाइक पर तीन लोग सवार थे। ये सभी ललौली थाना क्षेत्र के सिधांव गांव के रहने वाले थे। आकाश यादव (उम्र 25 साल), सौरभ द्विवेदी (उम्र 28 साल), उमेश पाल ये तीनों किसी निमंत्रण से लौट रहे थे। दूसरी बाइक पर एक व्यक्ति था। उसका नाम गजराज पाल उर्फ पिंटू (उम्र 35 साल) है। वह बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के दुगरई गांव का रहने वाला था। वह भी बहुआ की तरफ से निमंत्रण में गया हुआ था और घर की ओर जा रहा था।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल चारों लोगों को तुरंत सीएचसी गाजीपुर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद आकाश यादव, सौरभ द्विवेदी और गजराज पाल उर्फ पिंटू को मृत घोषित कर दिया। बाकी बचे एक घायल उमेश पाल की हालत गंभीर बताई गई। इसलिए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
बहुआ चौकी प्रभारी अंबरीश मिश्रा ने बताया कि हादसे में कुल तीन लोगों की मौत हुई है। पुलिस अभी घटनास्थल पर जांच कर रही है। हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। शायद तेज रफ्तार या हेलमेट न पहनना इसका बड़ा कारण रहा होगा।
