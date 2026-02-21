फतेहपुर में मोड़ बना मौत, आधी रात तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर, 3 की मौके पर मौत

Fatehpur Accident News: यूपी में फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मेवली मोड़ पर दो बाइकों की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार, हादसा मेवली मोड़ नाम की जगह पर हुआ। दोनों बाइक वाले लोग किसी निमंत्रण (शादी या किसी समारोह) में शामिल होकर घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवारों को गंभीर चोटें आईं। खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने हुए था। मौत का मुख्य कारण सिर में लगी गंभीर चोट बताई जा रही है।