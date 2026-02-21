‘बहुजन समाज से गठबंधन किया…’ मायावती को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, गठबंधन पर खोला राज!

UP Politics: फतेहपुर में मीडिया से बात करते हुए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि मौजूदा सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है। अखिलेश यादव ने ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह डील देश के किसानों, व्यापारियों और छोटे उद्योगों के खिलाफ है। इससे आम आदमी का नुकसान हो रहा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही हैं।